"Без трусов". Тернопольский клуб устроит вечеринку против запрета торговать бельем на праздники
26 июня, 2018, 17:25
Один из тернопольских клубов решил устроить вечеринку, чтобы высмеять решение городского совета о запрете торговать на праздники нижним бельем
Об этом они написали на Facebook-странице.
«Мы тут подумали и решили поддержать наших депутатов, и в воскресенье провести вечеринку в поддержку их решения. Воскресенье, 1 июля. В Лысом вечеринка без трусов!” - написал совладелец клуба Тарас Ковальчук.
Организаторы обещали не проверять, действительно ли гости сняли белье. Зато говорят, что тем, кто принесет с собой трусы и покажет их на входе в руках, получит коктейль в подарок.
- Ранее в Тернополе депутат горсовета от ВО "Батькивщина" Владимир Гринда во время заседания сессии зачитал запрос с требованием запретить в городе продавать нижнее белье в религиозные праздники.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве