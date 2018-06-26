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"Без трусов". Тернопольский клуб устроит вечеринку против запрета торговать бельем на праздники

Один из тернопольских клубов решил устроить вечеринку, чтобы высмеять решение городского совета о запрете торговать на праздники нижним бельем

Об этом они написали на Facebook-странице.

«Мы тут подумали и решили поддержать наших депутатов, и в воскресенье провести вечеринку в поддержку их решения. Воскресенье, 1 июля. В Лысом вечеринка без трусов!” - написал совладелец клуба Тарас Ковальчук.

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Организаторы обещали не проверять, действительно ли гости сняли белье. Зато говорят, что тем, кто принесет с собой трусы и покажет их на входе в руках, получит коктейль в подарок.

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