Просмотр субсидий: вице-премьер советует украинцам отстаивать свои права

26 июня, 2018, 21:31

Правительство еще работает над процессом монетизации субсидий

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал вице-премьер Павел Розенко, который сейчас находится на форуме Via Carpatia.

"Людям надо отстаивать свои права. Если у вас сокращают или убирают субсидию, то надо бороться до последнего. Я призываю местные органы власти активнее использовать механизм комиссий, которые назначают субсидии в спорных вопросах. Именно призываю членов комиссий, руководителей таких комиссий становиться на сторону людей и предоставлять им субсидии в полном объеме", - сказал Розенко.

По его словам, правительство еще работает над процессом монетизации субсидий. Уже проводятся пилотные проекты, в этом году будет выплачено наличными людям компенсацию за неиспользованную и сэкономленную субсидию. Это будет первым шагом к монетизации. Механизм монетизации еще разрабатывается, уточнил вице-премьер.

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