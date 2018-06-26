Просмотр субсидий: вице-премьер советует украинцам отстаивать свои права
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал вице-премьер Павел Розенко, который сейчас находится на форуме Via Carpatia.
"Людям надо отстаивать свои права. Если у вас сокращают или убирают субсидию, то надо бороться до последнего. Я призываю местные органы власти активнее использовать механизм комиссий, которые назначают субсидии в спорных вопросах. Именно призываю членов комиссий, руководителей таких комиссий становиться на сторону людей и предоставлять им субсидии в полном объеме", - сказал Розенко.
По его словам, правительство еще работает над процессом монетизации субсидий. Уже проводятся пилотные проекты, в этом году будет выплачено наличными людям компенсацию за неиспользованную и сэкономленную субсидию. Это будет первым шагом к монетизации. Механизм монетизации еще разрабатывается, уточнил вице-премьер.
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- 28 апреля Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.
- Монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике “государство-гражданин-производитель услуги”, считает министр социальной политики Украины Андрей Рева.
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