Пропаганда разврата, алкоголизма и измен: во Франковске просят освятить стадион после концерта Винника
Об этом говорится на соответствующем сайте петиций.
Автор предложения Остап Украинец считает, что стадион "Рух" требует освящения, поскольку Олег Винник осквернил его некоторыми песнями.
"На концерте могли быть малые дети, не говоря уже о жителях окрестных домов, которые вынуждены были слушать пропаганду алкоголизма (мне не все равно с кем ты пьешь вино), развратных фантазий (ты летала в чьих-то сладких снах), измены (Ах, как жесток обман, У тебя с вторым роман), антихристианства (ошибочное мнение: "Человек - от части Бог")", - говорится в тексте петиции.
Автор также добавляет, что на концерте могли быть замужние женщины, у которых во время исполнения артистом некоторых песен могли возникать греховные мысли, которые пагубно влияют на общественную мораль.
"Заметим также, что большинство песен, несмотря на боевые действия на Востоке Украины, исполнялись на русском языке. Просим провести совещание с представителями церквей, старейшины города - и освятить стадион, чтобы очистить его от скверны", - добавляет автор петиции.
Отмечается, что рассмотрение петиции состоится 22 сентября.
Нужно собрать еще 153 подписи. От дня регистрации петиции - 24 июня, уже собрано 97 подписей.
- Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил освятить Дворец Потоцких после выступления украинской группы "Хамерман Уничтожает Вирусы". У фронтмена группы сценический костюм состоял лишь из чулка на гениталиях.
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