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Проблему трудовой миграции украинцев можно решить повышением качества жизни, - Розенко

Во время конференции "Путь объединения стран Карпатского макрорегиона" на форуме ViaCarpatia вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что проблему трудовой миграции можно решить путем повышения качества жизни в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Павла Розенко, развитие инфраструктуры предусматривает объединение 3 факторов: экономическое, экологическое и социальное пространство.

"Мы говорим о такой дефиниции, как устойчивое развитие, когда эти 3 компонента работают в гармонии. Без сочетания экологии, социальной или гуманитарной политики и экономических процессов уровень жизни не может расти", - заявил вице-премьер-министр.

Гуцульщина, по мнению Розенко, исторически была активно интегрирована с европейскими соседями и сильно отличалась своей идентичностью.

"Это тот регион, которому есть чем гордиться. Украинцам вообще есть много чем гордиться, мы можем привезти в этот регион заинтересованность в нашем государстве. Это означает в первую очередь создание рабочих мест, новых инвестиционных программ и программ развития культуры. Но все начинается с доступности", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что Украина не замкнутая в себе страна, она является частью общеевропейского пространства. У украинцев есть выбор: оставаться здесь, в Украине, сохраняя культурные традиции, жить, работать и возрождать украинскую землю или иметь открытое пространство и иметь альтернативу в других странах мира.

"Наша задача на сегодня - избежать демографической катастрофы. Перед украинской властью стоит проблема - сохранить нашу традицию и культуру и не дать разрушиться из-за низкого уровня жизни", - заявил Розенко.

Главное решение большого количества работников в зарубежных странах - это повышение качества жизни. А именно доступность качественных услуг сферы здравоохранения, образования, культуры и рынка труда.

Тем временем министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что инфраструктура - это та вещь, которая не должна допускать в себя политику и объединять не только страну, но и страны.

"Когда мы говорим, что есть еще полуразрушенные дороги, стоит помнить, что в прошлом году начались реконструкции дорог, которые не ремонтировались десятилетиями. Мы понимаем, что доступность - это главный вопрос для людей. Потому что ты можешь построить фантастический отель или современную фабрику, но у тебя ни одного шанса, что она заработает", - заявил Омелян.

По словам министра, дорожная отрасль дала тысячи новых рабочих мест, поэтому высококвалифицированные украинцы, которые возвращаются с заработков, имеют рабочие места.

"Я верю, что Гуцульщина - это тот край, который может дать миру чудесные направления отдыха и замечательные идеи самобытности. Поскольку она сохранила лучшие традиции, которые частично утеряны в Европе. Мы можем дать миру не только продукты сельского хозяйства, но и современные технологии”, - добавил глава Мининфраструктуры.

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