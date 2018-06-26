Президент Македонии отказался подписать закон об изменении названия страны

26 июня, 2018, 12:52

Президент Македонии Джорге Иванов отказался подписать закон, утверждающий соглашение об изменении названия бывшей югославской республики, заявив, что он нарушает конституцию

Об этом пишет МИА.

Иванов заявил, что у него "нет мандата на подписание соглашения".

"Соглашение ставит Республику Македонию в положение рабства и зависимости относительно другой страны, т. е. Греции", - говорится в заявлении.

Согласно конституции, в случае ветирования президентом государства, закон снова пройдет парламентскую процедуру, а тогда должен быть проголосован абсолютным большинством от общего числа депутатов, то есть получить зеленый свет от по меньшей мере 61 депутата. Соглашение в этом случае снова направляется президенту, который, согласно Конституции, обязан его подписать.