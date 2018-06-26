Президент Македонии отказался подписать закон об изменении названия страны
26 июня, 2018, 12:52
Президент Македонии Джорге Иванов отказался подписать закон, утверждающий соглашение об изменении названия бывшей югославской республики, заявив, что он нарушает конституцию
Об этом пишет МИА.
Иванов заявил, что у него "нет мандата на подписание соглашения".
"Соглашение ставит Республику Македонию в положение рабства и зависимости относительно другой страны, т. е. Греции", - говорится в заявлении.
Согласно конституции, в случае ветирования президентом государства, закон снова пройдет парламентскую процедуру, а тогда должен быть проголосован абсолютным большинством от общего числа депутатов, то есть получить зеленый свет от по меньшей мере 61 депутата. Соглашение в этом случае снова направляется президенту, который, согласно Конституции, обязан его подписать.
- Напомним, парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики.
- Македонский премьер-министр Зоран Заев заявил, что новое название Македонии - Республика Северная Македония – будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.
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