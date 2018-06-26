Порошенко и генсек НАТО обсудили подготовку к саммиту Альянса
Об этом сообщает пресс-центр администрации главы государства.
Порошенко рассказал генсеку о развитии событий на Донбассе и отметил важность размещения на оккупированных территориях Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.
По его словам, Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО и с вовлечением его практической помощи.
В свою очередь Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о национальной безопасности. Собеседники также обсудили вопросы подготовки к участию в мероприятиях в рамках Саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.
"Йенс Столтенберг пригласил Президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", - говорится в сообщении пресс-центра.
Порошенко и Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях.
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