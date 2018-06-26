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Пограничники не пустили в Украину журналистку Russia Today

Украинские пограничники не пустили в нашу страну британскую журналистку издания Russia Today Паулу Слиер

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

По его словам, происшествие случилось во вторник, 26 июня, около 9 утра в киевском аэропорту "Борисполь".

Журналистка прилетела в Украину с австрийского Вены. Относительно цели ее визита Слободян ничего не сказал.

Но он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу. Поэтому она ближайшим рейсом вылетит обратно в Вену.

  • Напомним, пограничники не пропустили на территорию Украины двух российских артистов, которые незаконно посещали аннексированный Крым.
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