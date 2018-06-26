Пограничники не пустили в Украину журналистку Russia Today
26 июня, 2018, 13:43
Украинские пограничники не пустили в нашу страну британскую журналистку издания Russia Today Паулу Слиер
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Олега Слободяна.
По его словам, происшествие случилось во вторник, 26 июня, около 9 утра в киевском аэропорту "Борисполь".
Журналистка прилетела в Украину с австрийского Вены. Относительно цели ее визита Слободян ничего не сказал.
Но он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу. Поэтому она ближайшим рейсом вылетит обратно в Вену.
- Напомним, пограничники не пропустили на территорию Украины двух российских артистов, которые незаконно посещали аннексированный Крым.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве