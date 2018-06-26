 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Организатору нападения на лагерь цыган во Львове объявили о подозрении


фото: hromadskeradio.org
Полиция объявила о подозрении 20-летнему организатору нападения на лагерь цыган во Львове

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозрение объявили по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Также 25 июня, Пустомытовский суд избрал для двух несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

26 июня, состоится судебное заседание, во время которого будет избрана мера пресечения для остальных подозреваемых в совершении этого преступления.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать