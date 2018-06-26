Организатору нападения на лагерь цыган во Львове объявили о подозрении
26 июня, 2018, 11:12
Полиция объявила о подозрении 20-летнему организатору нападения на лагерь цыган во Львове
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Подозрение объявили по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Также 25 июня, Пустомытовский суд избрал для двух несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
26 июня, состоится судебное заседание, во время которого будет избрана мера пресечения для остальных подозреваемых в совершении этого преступления.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь цыган в Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- Полиция установила всех 14 подозреваемых в нападении на ромское поселение во Львове. Они рассказали детали относительно организации преступления.
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