Организатору нападения на лагерь цыган во Львове объявили о подозрении

26 июня, 2018, 11:12

Полиция объявила о подозрении 20-летнему организатору нападения на лагерь цыган во Львове

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подозрение объявили по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Также 25 июня, Пустомытовский суд избрал для двух несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, причастных к нападению на лагерь, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

26 июня, состоится судебное заседание, во время которого будет избрана мера пресечения для остальных подозреваемых в совершении этого преступления.