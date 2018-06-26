Омельян предлагает построить пропускные пункты во Франковщине на границе с Румынией

26 июня, 2018, 20:00

На всей протяженности границы Украины и Румынии в Ивано-Франковской области нет ни одного пропускного пункта

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, который находится на форуме Via Carpatia.

"В этом году дорога от Франковска до Криворивни уже нормальная. Мы доехали за полтора часа на высокой скорости. За два года уже отремонтированы в Украине 3000 км. В этом году будет уже 4000 км. Сейчас мы изучаем возможность привлечения кредитного ресурса. Я надеюсь, что условия для Украины будут льготные", - сказал Омелян.

По его словам, сейчас поставлена задача за два года отремонтировать большинство дорог государственного и областного значения.

"Я считаю, что чем больше будет пунктов пропуска, то тем лучше будет коммуникация между Украиной и ЕС. Для меня парадоксальная ситуация, что на всей протяженности границы Румынии с Ивано-Франковщиной нет ни одного пропускного пункта. В Черновицкой области — всего несколько таких пунктов. Поэтому сейчас нам надо навести порядок с ответственностью за пропускные пункты. Сейчас за них отвечает ГФС. Мы предлагаем, чтобы отвечали Мининфраструктуры (за стратегические пропускные пункты) и областные, местные государственные администрации", - добавил министр.