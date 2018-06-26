Офис крупнейшей газеты Нидерландов протаранил фургон, полиция говорит о нападении

26 июня, 2018, 12:26

В ночь на вторник в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде

Как сообщает сайт издания, это случилось около 4 утра по местному времени.

Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся. По данным полиции, высота пламени достигла 14 метров.

Пожарные быстро потушили огонь. В здании разбиты множество окон, сейчас идет оценка ущерба. Отмечается, что они значительные.

Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, внутри здания не было сотрудников редакции, а только охрана.

Главный редактор издания Паул Янсен назвал инцидент шокирующим: "Все указывает на то, что это была направленная атака. Мы не дадим себя запугать", - отметил он.

Перед зданием установлены бетонные ящики для цветов. Поэтому в редакции отмечают, что добраться до фасада мог только тот, "кто действительно этого хотел".

Полиция рассматривает произошедшее как целенаправленную атаку. Водителя фургона ищут.