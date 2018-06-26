Офис крупнейшей газеты Нидерландов протаранил фургон, полиция говорит о нападении
Как сообщает сайт издания, это случилось около 4 утра по местному времени.
Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся. По данным полиции, высота пламени достигла 14 метров.
Пожарные быстро потушили огонь. В здании разбиты множество окон, сейчас идет оценка ущерба. Отмечается, что они значительные.
Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, внутри здания не было сотрудников редакции, а только охрана.
Главный редактор издания Паул Янсен назвал инцидент шокирующим: "Все указывает на то, что это была направленная атака. Мы не дадим себя запугать", - отметил он.
Перед зданием установлены бетонные ящики для цветов. Поэтому в редакции отмечают, что добраться до фасада мог только тот, "кто действительно этого хотел".
Полиция рассматривает произошедшее как целенаправленную атаку. Водителя фургона ищут.
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