 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Офис крупнейшей газеты Нидерландов протаранил фургон, полиция говорит о нападении

В ночь на вторник в здание редакции крупнейшей ежедневной нидерландской газеты De Telegraaf въехал фургон и загорелся, полиция говорит о целенаправленном наезде

Как сообщает сайт издания, это случилось около 4 утра по местному времени.

Белый фургон на большой скорости врезался в стеклянный фасад здания в Амстердаме, после чего загорелся. По данным полиции, высота пламени достигла 14 метров.

Пожарные быстро потушили огонь. В здании разбиты множество окон, сейчас идет оценка ущерба. Отмечается, что они значительные.

Никто из людей не пострадал. По предварительной информации, внутри здания не было сотрудников редакции, а только охрана.

Главный редактор издания Паул Янсен назвал инцидент шокирующим: "Все указывает на то, что это была направленная атака. Мы не дадим себя запугать", - отметил он.

Перед зданием установлены бетонные ящики для цветов. Поэтому в редакции отмечают, что добраться до фасада мог только тот, "кто действительно этого хотел".

Полиция рассматривает произошедшее как целенаправленную атаку. Водителя фургона ищут.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать