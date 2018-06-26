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Никаких “черных” списков на въезд украинцев в Польшу не существует, - посол

Никаких списков украинских граждан, которым запрещен въезд в Польшу, не существует

Об этом заявил посол Польши в Украине Ян Пекло в эфире Еспресо.TV.

Посол заверил, что Республика Польша поддерживает перспективу членства Украины в НАТО и ЕС.
"Это была наша мысль с самого начала. Я думаю, что будет согласие, и Петра Порошенко пригласят на формат встречи НАТО-Грузия", - добавил Пекло.

Он добавил, что Польша пытается помочь Украине в споре с Венгрией, которая блокирует двустороннюю Комиссию Украина-НАТО.

"Самое главное, чтобы венгерская и украинская стороны договорились и пришли к определенному общему решению. Я понимаю, что 3-4 дня назад на Закарпатье состоялись первые переговоры между двумя странами. И какой-то маленький компромисс там состоялся”, - отметил посол.

Пекло рассказал, что семьям политических заключенных Кремля уже организовали поездку в Европейский парламент.

"Мы также организовали встречу семей в НАТО. Мы хотим освободить заложников, мы понимаем, что не все так просто. Мы стремимся к тому, чтобы Россия решила этот вопрос в пользу заключенных украинцев”, - заявил посол.

Также он напомнил, что никаких списков украинских граждан, которым запрещен въезд в Польшу, не существует.

"Вы знаете, что Святослав Шеремета въехал в Польшу. Это не проблема. Это означает, что какие-то списки являются фантазией. Или болезненным воображением", - заявил посол.

  • Напомним, 18 ноября польские пограничники не впустили в страну ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремету.
  • Из-за инцидента с Шереметой посла Польши в Киеве Яна Пекло вызвали в украинский МИД.
  • Представители польского Министерства иностранных дел и пограничной службы в субботу, 18 ноября, заявили, что некоторые украинские чиновники уже внесены в список "нежелательных лиц".
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