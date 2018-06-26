Несовершеннолетним раздали молотки и трубы и дали 4 мин. на захват лагеря, - Князев о нападении на цыган

26 июня, 2018, 08:10

Полиция установила 14 подозреваемых в нападении на ромское поселение во Львове. Они рассказали детали относительно организации преступления

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия, в частности - кому молоток, кому-то трубу и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток цыганского поселения.

"На сегодняшний момент мы имеем 14 человек, которые подозреваются в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу",- подчеркнул Сергей Князев.

Он подчеркнул, что полиция задержала подозреваемых.

"Однако это проблема более широкая и касается всего общества. Сейчас убиваются за детьми не только родители потерпевших, но и родители задержанных несовершеннолетних под стенами суда",- отметил Сергей Князев.

В частности, двум несовершеннолетним (2000 и 2002 года рождения) нападающим суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.