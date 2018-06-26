Несовершеннолетним раздали молотки и трубы и дали 4 мин. на захват лагеря, - Князев о нападении на цыган
Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба Нацполиции.
По его словам, 20-летний организатор нападения раздал несовершеннолетним различные орудия, в частности - кому молоток, кому-то трубу и отметил, что у них четыре минуты на захват палаток цыганского поселения.
"На сегодняшний момент мы имеем 14 человек, которые подозреваются в совершении этого правонарушения. Восемь человек полиция задержала сразу",- подчеркнул Сергей Князев.
Он подчеркнул, что полиция задержала подозреваемых.
"Однако это проблема более широкая и касается всего общества. Сейчас убиваются за детьми не только родители потерпевших, но и родители задержанных несовершеннолетних под стенами суда",- отметил Сергей Князев.
В частности, двум несовершеннолетним (2000 и 2002 года рождения) нападающим суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб мужчина 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
- В нападении на цыганский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" - это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.
- Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь цыган во Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.
- Восьмерым лицам, которых задержали за нападение на ромское поселение под Львовом, объявлено о подозрении.
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