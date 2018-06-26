Необходимо принять закон о развитии горных регионов, - Княжицкий

26 июня, 2018, 17:15

Верховная Рада должна принять отдельный закон о развитии горных и высокогорных регионов

Об этом заявил народный депутат, глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий на конференции "Инфраструктурные проекты - путь объединения стран Карпатского макрорегиона" Международного Форума ViaCarpatia, сообщает Еспресо.TV.

"Безусловно, когда смотрим на сотрудничество Украины с европейскими соседями, принимаем участие в европейских конференциях и говорим о совместных проектах, то имеем в виду проекты небольшие. Эти проекты реализуются в формате Польша-Беларусь-Украина, который является чрезвычайно активным и поддерживает местные инициативы", - отметил Княжицкий.

Когда же мы речь идет об инфраструктурных проектах, то необходимо смотреть на то, что конкретно происходит в этом регионе и в Украине.

Наша реформа местного самоуправления и наш подход к Карпатам, к сожалению, не отражает разнообразия карпатских областей и регионов внутри самой Украины.

Одна специфика в Сколевском районе на Львовщине отличается от Верховинского и Путильского районов. Потому что Верховина и Путила - это районы действительно высокогорные. Там живут гуцулы, традиция поселения которых отличается от традиций поселения бойков, например, которые живут в деревнях у дороги вокруг не таких высоких гор.

"Гуцулы живут в очень высоких горах, где обычно нет вообще никаких дорог. Они являются носителями уникальной культуры. Поскольку я возглавляю Комитет Верховной Рады по вопросам культуры, я всегда люблю исправлять: мы должны говорить о развитии населения, а не развитие территорий. Вчера мы подвозили женщину, которая шла с Полонинского лета, которое происходит в рамках нашего фестиваля. И эта старшая женщина ходит 10 километров пешком каждый день. И, конечно, для нее ViaCarpatia - это что-то визуальное, а дорога на гору - это что-то реальное. Однако этой дороги нет, и в этом заключается проблема. У нас нет того, что есть в Польше", - добавил нардеп.

Чему нам нужно учиться у Польши? Целостному подходу к инфраструктуре. У них одно ведомство координирует деятельность министерств. Мы видим, насколько это успешно в Польше развивается. Поэтому нам, безусловно, нужно сделать рабочую группу, которая будет заниматься развитием всех карпатских регионов, учитывая исторические и культурные особенности этих регионов.

"Дорога Г-24 - это дорога государственного значения, которая, по моему мнению, самая красивая в Украине. За нее следует благодарить министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Как только его назначили, мы встретились, и он помог построить дорогу из Косова сюда. Это дорога, которая открыла путь в село Криворивня. И благодаря этой дороге мы можем сейчас здесь проводить конференцию", - заявил глава комитета.

На конференции также подняли вопрос 54-километровой границы, которую Ивано-Франковская область имеет с Румынией.

"Отсюда до границы очень близко. Можно сейчас сесть в машину и доехать в Румынию. Но не через пункт пропуска, мы проедем мимо столбиков. Никакого перехода на протяжении этой границы нет. Соседняя Черновицкая область тоже не имеет никакого перехода вдоль длинной части. Это наша огромная проблема", - пояснил Княжицкий.

На фестиваль ViaCarpatia прибыла румынская делегация, которой пришлось уехать досрочно из-за политических проблем. Отмечается, что они были очень заинтересованы в таких переходах.

"Даже здесь рядом предлагают сделать туристический переход, чтобы люди могли спокойно попасть в Румынию. В результате Первой мировой войны, когда Гуцульщина была разделена между разными странами, значительная часть гуцулов живет за границей, но они остаются украинцами. Их там живет 60 тысяч. Мы не имеем с ними никакой связи, они хотят сюда приезжать к своим родственникам. И сейчас румынская власть их поддерживает в этом, потому что у нас хорошие отношения с Румынией. Но, к сожалению, этот вопрос никоим образом не решается. Этот переход у нас, и рядом в Черновицкой области, безусловно, нужно строить, потому что это сразу оживит регион", - добавил депутат.

ViaCarpatia не случайно так называется - это сигнал нашим польским друзьям. Эта дорога является мечтой и предупреждением, ведь она идет вне Украины.

Благодаря сотрудничеству с Польшей украинская делегация подписала протокол и должна разработать план объединения путей к Одессе. Польское руководство уделяет много внимания этой дороге, потому что она должна оживить польские Карпаты. Украинские власти тоже очень хотели бы иметь возле Верховины дорогу, которая оживила бы украинские Карпаты.

"И последнее: сельские дороги. Как мы можем проводить реформу медицины, если мы не можем провезти человека 70 км из села в Верховину? Как мы можем говорить об изменении границ районов, если к районному центру будет не 70 км, а 120 км по бездорожью? Да, если были бы дороги, это способствовало бы более быстрой реформе местного самоуправления", - отметил глава Комитета.

Очевидно, что средств местных дорожных фондов категорически не хватит для того, чтобы эти дороги сделать. При действии действующего законодательства это невозможно.

Поэтому должен быть принят отдельный закон о развитии горных и высокогорных регионов. В Верховную Раду уже такой закон подали и надеются на его принятие.