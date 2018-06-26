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НАТО не успеет остановить вторжение РФ из-за плохой логистики и бюрократии, - WP

НАТО не успеет быстро перебросить войска на восточный фланг в случае вторжения России из-за плохой транспортной инфраструктуры и бюрократии в Европе

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских военных.

"В НАТО есть только костяк сил, развернутых в странах-членах, которые имеют границу с Россией. Силам резерва необходимо будет пройти сотни миль. И задержки - сочетание бюрократии, плохого планирования и инфраструктуры, которая разрушается, - могли бы позволить России захватить территорию НАТО в странах Балтии, в то время как американское военное командование заполняло бы 17 анкет, необходимых для пересечения территории Германии и Польши", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в Белом доме проводили как минимум одну военную игру, в которой моделировалась война с Россией в Европе, и логистические ошибки привели к поражению НАТО.

Например, Германия позволяет грузовикам с танками и другой тяжелой техникой ездить по шоссе только ночью в будние дни. Швеция, которая не является членом НАТО, но тесно сотрудничает с альянсом, просит сообщать о планируемом передвижении войск по ее территории за три недели.

Рельсы на железных дорогах в странах Балтии шире западного стандарта, что означает, что поезда придется перезагружать возле границы Польши с Литвой. Также отмечается, что войска могут задержаться из-за узких дорог и мостов, которые не способны выдержать вес военной техники.

"Если вы сможете добраться туда через 45 дней, вы просто опоздали на битву", - сказал генерал Стивен Шапиро, ответственный за организацию передвижения армии США в Европе.

Шапиро отметил, что недавно ему пришлось подать 17 форм для вывода войск из немецкого порта Бремерхафен в пункт назначения в Польше.

Мобильность войск в Европе станет одним из главных вопросов на саммите НАТО в июле.

"Мы должны иметь возможность быстро перемещать силы по Европе, когда это необходимо. НАТО инвестировало 2 млрд евро в инфраструктурные проекты за последние 4 года, включая модернизацию терминалов, портов и взлетно-посадочных полос", - сказал сегодня в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Лидеры стран НАТО, как ожидается, также примут планы по увеличению до 30 тысяч количества войск, которые могут в течение 30 дней быть перемещены на восточные границы в случае необходимости.

НАТО в настоящее время имеет силы быстрого реагирования в 5000 военнослужащих, которые способны к развертыванию в течение 10 дней.

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