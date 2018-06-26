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Надо больше чиновников, которые могли бы помочь жителям Карпат, - Розенко на Форуме Via Carpatia

По мнению вице-премьер-министра Павла Розенко, больше чиновников должны увидеть проблемы жителей прекрасных Карпат и помочь им

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Организаторам фестиваля Via Carpatia написал письмо спикер Верховной Рады Андрей Парубий, который, к сожалению, не смог приехать на мероприятие. Он отметил, что проведение форума в Криворивне является символическим, ведь это село - одно из наиболее знаковых духовных центров украинской нации.

"Уверен, что форум Via Carpatia станет важной платформой сотрудничества и диалога между деятелями культуры и искусства, политики, науки и общественного сектора и будет способствовать обмену опытом, наработкой культурного и социально-экономического сотрудничества", - отметил Парубий в своем письме.

На открытии также выступил вице-премьер-министр Павел Розенко. Он заявил, что, с одной стороны, бесчисленное количество художников, которые вдохновлялись тамошней природой, показывает, что Гуцульщина вдохновляет. С другой стороны, там можно увидеть несоответствие прекрасной окружающей среды со сложными условиями жизни.

"Здесь тяжело работают люди, здесь постепенно, но медленно, меняются инфраструктурные проекты. Хочется, чтобы было больше и больше людей из властных кабинетов, которые могут это увидеть и помочь жителям прекрасных Карпат", - заявил вице-премьер-министр.

Ему особенно приятно было узнать, что на Форуме будет посвящена отдельная панель украинско-польскому диалогу.

"Я неоднократно говорил, что мы должны запустить все площадки украинско-польского диалога. Начиная с интенсификации на высшем уровне президентов и правительств, завершая интенсификацией диалогов на украинско-польских форумах. Важно, чтобы такие мероприятия проходили, потому что в Украине нет антипольских настроений. Украина является надежным партнером Польши", - рассказал Розенко.

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