На Николаевщине умер от кори 8-летний ребенок

26 июня, 2018, 17:47

В Николаевской области умер от кори 8-летний ребенок, больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, Киеве и Черновицкой области

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ Украины, за 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе. За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области.

Указано, что больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, Киеве и Черновицкой области.

Отмечается, что всего с начала года корью заболел 23 131 человек - 9 327 взрослых и 13 804 ребенка. С начала года от осложнений кори умерли двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых. МЗ подчеркивает, что обязательной вакцинации подлежат дети в возрасте 1 и 6 лет.

Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины по графику, нужно обратиться в медицинское учреждение, чтобы получить бесплатные прививки.

Кроме того, отмечается, что министерство начнет вакцинацию взрослых в группах риска (военных, студентов, педагогов, медиков). Сейчас утверждается методика расчета потребности в вакцинации, после чего будет начато проведение иммунизации взрослым.