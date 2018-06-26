 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Николаевщине умер от кори 8-летний ребенок


фото: b4brands
В Николаевской области умер от кори 8-летний ребенок, больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, Киеве и Черновицкой области

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ Украины, за 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе. За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области.

Указано, что больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях, Киеве и Черновицкой области.

Отмечается, что всего с начала года корью заболел 23 131 человек - 9 327 взрослых и 13 804 ребенка. С начала года от осложнений кори умерли двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых. МЗ подчеркивает, что обязательной вакцинации подлежат дети в возрасте 1 и 6 лет.

Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины по графику, нужно обратиться в медицинское учреждение, чтобы получить бесплатные прививки.

Кроме того, отмечается, что министерство начнет вакцинацию взрослых в группах риска (военных, студентов, педагогов, медиков). Сейчас утверждается методика расчета потребности в вакцинации, после чего будет начато проведение иммунизации взрослым.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать