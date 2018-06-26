На Киевщине пьяный помощник нардепа Мамчура подстрелил ребенка

26 июня, 2018, 14:48

Во вторник, 26 июня, в городе Вишневое Киевской области пьяный помощник народного депутата от БПП Юлия Мамчура Олег Штанько подстрелил подростка из травматического оружия

Об этом сообщил в Facebook заведующий главного департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко.

"В Вишневом один мудак стрелял в детей, которые на стадионе играли в футбол. Мудак был пьян. Анализ показал 2,64 промилле алкоголя. Нашли три гильзы. Стрелял из травмата. Один ребенок ранен в ногу. Этот мудак оказался помощником нардепа. Его зовут - Олег Штанько. Он рассказывал полиции, что они "не знают, с кем связались". На самом деле, он оказался помощником "на общественных началах". Но после этой истории станет бывшим помощником. Нардеп Юлий Мамчур заверил, что "ксива" ему точно не поможет", - написал Горковенко.

Нардеп Юлий Мамчур в Facebook подтвердил информацию об инциденте.

"Только что мне сообщили об инциденте, который произошел при участии моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом. В свою очередь, мной принято решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах", - написал Мамчур.

В полиции сообщили, что стрелок сейчас задержан.

Юлий Мамчур - полковник ВСУ, военный летчик. В начале российской агрессии в Крыму 2014 года он возглавил "марш" военнослужащих своей заблокированной российскими оккупантами воинской части 204-й бригады тактической авиации в Севастополе. В конце марта 2014 года россияне схватили полковника Мамчура. Вместе с пятью другими захваченными украинскими офицерами он отказался переходить на сторону оккупантов. С 10 ноября 2014 года - народный депутат Украины по списку БПП.