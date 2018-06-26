На Донетчине запустили станцию водоснабжения стоимостью $800 тысяч
Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста (МККК).
Сообщается, что в станцию было инвестировано в течение двух лет более $800 тыс.
"Доступ к воде является вопросом первостепенной важности, особенно во время конфликта. Именно поэтому мы вложили столько времени и ресурсов в этот проект, одновременно призывая стороны конфликта делать все возможное, чтобы защитить ключевые объекты водной инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения и избежать их повреждения", - заявил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.
Восстановление объекта осуществлялось в интересах общин таких населенных пунктов, как Белозерское, Белицкое, Селидово, Мирноград, Покровск, Доброполье, Новогродовка, Горняк, Очеретино, Удачное, Новодонецкое и Украинск.
Проведенные работы включают полное восстановление насосной станции, которая много лет стояла без эксплуатации, строительство новых линий электропередач к станции и дамбы водохранилища общей протяженностью 2,8 км и восстановление работы гидроузла на водохранилище. Работы завершены в конце прошлого года, после чего на объекте провели ряд тестов перед тем, как станция стала полностью функциональной.
- Напомним, что 9 июня из-за нехватки воды в Авдеевке была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.
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