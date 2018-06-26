На Донетчине запустили станцию водоснабжения стоимостью $800 тысяч

26 июня, 2018, 20:50

В селе Карловка (Донецкая область) была запущена Карловская насосная станция, которая обеспечит бесперебойное водоснабжение более 300 тысяч людей в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Сообщается, что в станцию было инвестировано в течение двух лет более $800 тыс.

"Доступ к воде является вопросом первостепенной важности, особенно во время конфликта. Именно поэтому мы вложили столько времени и ресурсов в этот проект, одновременно призывая стороны конфликта делать все возможное, чтобы защитить ключевые объекты водной инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения и избежать их повреждения", - заявил глава делегации МККК в Украине Алан Эшлиманн.

Восстановление объекта осуществлялось в интересах общин таких населенных пунктов, как Белозерское, Белицкое, Селидово, Мирноград, Покровск, Доброполье, Новогродовка, Горняк, Очеретино, Удачное, Новодонецкое и Украинск.

Проведенные работы включают полное восстановление насосной станции, которая много лет стояла без эксплуатации, строительство новых линий электропередач к станции и дамбы водохранилища общей протяженностью 2,8 км и восстановление работы гидроузла на водохранилище. Работы завершены в конце прошлого года, после чего на объекте провели ряд тестов перед тем, как станция стала полностью функциональной.