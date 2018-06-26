Мы должны возродить славу украинской культурной летней столицы. Княжицкий о конференции "Круг Винценза: будущее Карпат"

26 июня, 2018, 14:15

В рамках международного Форума "Via Carpatia" состоялось открытие Международной научно-экономической конференции "Круг Винценза: будущее Карпат"

Об этом сообщает Еспресо.TV Во время открытия конференции с торжественной речью выступил один из инициаторов проекта, глава Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Еспресо публикует полный текст речи политика: "Во-первых, спасибо всем, что приехали: вице-премьеру (Павлу Розенко, - ред.), главе администрации (главе Ивано-Франковской ОГА Олегу Гончаруку), заместителю министра регионального развития (Вячеславу Негоде), экологии (Василию Полуйко), экономразвития (Михаилу Титарчуку), министру транспорта Владимиру Омеляну), который к нам присоединится. Спасибо главе Львовской ОГА (Михаилу Ильницкому), народным депутатам, заместителю министра экономики и развития Польши, депутатам из Польши, Литвы, политикам из Латвии и других стран, которые к нам присоединились, послам Польши и Литвы. Теперь хочу говорить максимально практично. Пункт первый: господин вице-премьер (Розенко) ответственный за вопросы культуры Украины, которая в советские времена, очевидно, не развивалась так, как могла бы развиваться культура независимой страны, но которая является сильной, которая нуждается в поддержке, и которая сама себя возрождает.

Мы действительно находимся в уникальном месте. Наши друзья поляки знают, что для поляков и польской культуры значит Закопане - город, где собиралась польская интеллигенция. Русская интеллигенция собиралась на современной территории Украины во временно оккупированном Крыму - в Коктебеле, в доме Волошина.

Украинская интеллигенция, украинские художники, политики приезжали сюда, в Криворивню. Именно поэтому в советской системе делалось все, чтобы об этом забыли, чтобы об этом никто не вспоминал, чтобы единственным промыслом, который оставался на Гуцульщине, была вырубка лесов.

Мы должны это сделать. Мы действительно должны возродить славу украинской культурной летней столицы. И это касается не только Криворивни. Это касается Верховины, где все это происходило, каждого села, которое находится в Верховинском и Косовском районах в этих украинских Карпатах на Гуцульщине.

Потому что все эти места были настоящим магнитом и творческим вдохновением для представителей украинской культуры, которые здесь вдохновлялись. И когда не было украинского государства, здесь они про эту страну говорили.

Не случайно первый президент Украины Михаил Грушевский 12 лет по полгода фактически проводил здесь, в поселке Грушевка в Криворивне, где сейчас его музей, который, к сожалению, не является в интересном состоянии. Он стоит недалеко от места, где был его дом, который тоже был сожжен русской армией во время Первой мировой войны. И после этого, к сожалению, эта традиция была прекращена и мы сейчас вместе с вами эту традицию возрождаем.

Почему эти люди ехали сюда? Безусловно, они видели здесь прекрасную природу. Но, самое главное, они видели здесь прекрасных людей - искренних, неповторимых, для которых главными были не материальные ценности, а духовные, - гуцулов.

Поэтому Станислав Винценз, который родился в этом селе, вырос здесь, а потом построил дом в соседнем селе Быстрец, считал, что главным произведением его жизни является трехтомник "На высокой полонине", с которого мы, к сожалению, перевели на украинский только первый том, что тоже, между нами говоря, стыдно.

Потому что это единственный украинский эпос, то, что "Калевала" означала для финнов, то, что другие народы и северной Европы вспоминают и чтят, а мы, фактически, забываем.

Потому что нигде так не собраны украинские древние мифы, предания, описана жизнь гуцулов и украинцев, как у Станислава Винценза. Для нас очень важно его почитать.

Вот тут рядом, в соседнем доме, который сейчас является таким недостроенным отелем "Укравтодора" 70-го года, мы сейчас сделали общественную организацию, взяли его в аренду и будем строить здесь музей Станислава Винценза.

Потому что Винценз был действительно очень большим гуманистом, таким, у которого надо учиться большинству политиков современности. Потому что, будучи поляком, имея и французские и румынские корни, он, безусловно, очень любил польскую культуру и был ее деятелем, журналистом, работал в польском правительстве.

Но свою книгу он написал об украинцах, которых любил безгранично. Он любил евреев, которые здесь жили, он уважал армян, его родители брали здесь брак в армянской церкви, которой сейчас уже нет. Потому что этот богатый мультикультурный мир, где люди умели уважать друг друга, был уничтожен советской системой.

И Винценз об этом очень хорошо писал в своей книге "Диалоги с советами". Когда он с надзирателем дебатировал и тот ему говорит "мы вам сюда свет принесли, научили вас всему хорошему. Вы здесь - темные люди, которые ничего не знают". На что Винценз ему отвечал, что гуцульские женщины имели гораздо больше прав, чем советские женщины до последнего периода. Что люди здесь голосовали, принимали участие в честных выборах. Они не могли себе этого представить.

К сожалению, он был вынужден бежать отсюда через горы. Потом - жить в Швейцарии, Германии. Очень тяжелая история великого европейского интеллектуала: ученика Фрейда, друга Ромена Роллана, человека, который писал в культуру Гедройца, который действительно в польской и украинской культурах означал очень много. Человек, который недостаточно отмечен ни в нашей, ни в польской культуре.

Если мы начнем уважать всех этих людей, мы обратим внимание на тех, кого они любили - гуцулов. Сейчас проблема заключается в том, что экономическое состояние Гуцульщины хуже, чем было в советские времена. И это наша ответственность.

Потому что, если в советские времена в колхозах только в этом районе было 120 тысяч овец, то сейчас в этом районе две. И мы не зря делаем панель о развитии сельского хозяйства в горных регионах. Потому что мы хотим иметь практический разговор. Не просто выступить и разойтись, а обсудить, как проводить здесь местное самоуправление.

Как защитить от закрытия школьные интернаты, которые в этом году начали закрывать. Министр образования Лилия Гриневич, которая здесь была, и после приезда сюда увеличила субвенцию на 40%, но есть и другие проблемы, связанные с ответственностью различных бюджетов техническим работникам школ, с врачами, которые нужно решать.

Так вот, как сделать, чтобы эти интернаты не закрылись? Они не будут закрыты, но это наше общее дело, это должны делать все мы с вами, поэтому о местном самоуправлении мы будем говорить. Мы будем говорить о пути, потому ждем министра инфраструктуры, и поедем не только этими хорошими дорогами, которые совместными усилиями сделаны, но и теми местами, где их нет. И зайдем в музеи, и будем здесь общаться между собой.

Потому что, если мы научимся заботиться о каждом украинском регионе, вообще каждом - Гуцульщине, Покутье, Слобожанщине, Виннитчине - местном самоуправленим и его реформе, о которой будет здесь говорить заместитель министра господин Негода, то таким образом мы сможем эффективно развить Украину.

Мне очень приятно приветствовать здесь и иностранных гостей. Потому что то, что делают наши коллеги, когда активно промотируют европейский регион Карпаты, когда мы ездим на эти конференции, честно говоря, мне хочется завидовать.

Потому что мы боремся за то, чтобы у нас тоже было ответственное министерство - мы предлагаем, чтобы это было министерство регионального развития, - которое бы смотрело на развитие всего этого региона и координировало бы работу и по реформе здравоохранения, и образования, а также всех других направлений деятельности.

Но нам очень хотелось, чтобы в этом диалоге Европы-Карпат, где присутствуют все страны, Украина принимала бы активное участие. Нам очень хочется создать здесь кинофестиваль Карпатского региона.

Потому что единственное карпатское пространство - это то, что нас объединяет с Европой очень сильно, и в пределах чего мы можем вести диалог, в который входят как раз те страны, которые являются ближайшими друзьями и соседями Украины.

А вторая Via Carpatia, которая якобы идет вне Украины, но Украина подписала соглашение о присоединении к этой "дороге". Мы должны сделать все, чтобы стать частью этого транспортного коридора, который соединяет Балтийское и Средиземное море, должен стать объединяющим местом для всего центрального восточноевропейского пространства и экономически, и политически духовно. Я надеюсь и убежден, что обо всем этом мы будем говорить на этой конференции. Всем вам очень благодарен.