Мультфильм про воинов УПА победил на международном фестивале
26 июня, 2018, 21:50
Этномультфильм о воинах УПА победил на международном кинофестивале “Брукивка”, он создан из игрушек из полимерной глины
Об этом автор мульфильма Богдан Савлюк сообщил на своей странице в Facebook.
“Наш с Марьяном Николюком мультик “Воины Леса-2” победил в номинации лучший анимационный фильм зрительских симпатий на Международном кинофестивале “Брусчатка”. Радуюсь”, – говорится в сообщении.
Мультфильм создан с игрушек, которые изготавливаются из полимерной глины. Он создан по технологии stop-motion, то есть это фотографии. Игрушка перемещается на несколько миллиметров от изображения. Так делаются движения игрушек.
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