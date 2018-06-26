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Мультфильм про воинов УПА победил на международном фестивале

Этномультфильм о воинах УПА победил на международном кинофестивале “Брукивка”, он создан из игрушек из полимерной глины

Об этом автор мульфильма Богдан Савлюк сообщил на своей странице в Facebook.

“Наш с Марьяном Николюком мультик “Воины Леса-2” победил в номинации лучший анимационный фильм зрительских симпатий на Международном кинофестивале “Брусчатка”. Радуюсь”, – говорится в сообщении.

Мультфильм создан с игрушек, которые изготавливаются из полимерной глины. Он создан по технологии stop-motion, то есть это фотографии. Игрушка перемещается на несколько миллиметров от изображения. Так делаются движения игрушек.

 


 

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