Мультфильм про воинов УПА победил на международном фестивале

26 июня, 2018, 21:50

Этномультфильм о воинах УПА победил на международном кинофестивале “Брукивка”, он создан из игрушек из полимерной глины

Об этом автор мульфильма Богдан Савлюк сообщил на своей странице в Facebook.

“Наш с Марьяном Николюком мультик “Воины Леса-2” победил в номинации лучший анимационный фильм зрительских симпатий на Международном кинофестивале “Брусчатка”. Радуюсь”, – говорится в сообщении.

Мультфильм создан с игрушек, которые изготавливаются из полимерной глины. Он создан по технологии stop-motion, то есть это фотографии. Игрушка перемещается на несколько миллиметров от изображения. Так делаются движения игрушек.



