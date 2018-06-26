Королева Британии подписала закон о Brexit
26 июня, 2018, 16:05
Королева Великобритании Елизавета II подписала акт о выходе страны из Евросоюза
Об этом сообщил во время заседания Палаты представителей Великобритании спикер Джон Беркоу, передает Reuters.
"Я должен сообщить Палате, что согласно Акту о королевском согласии от 1967 года, Ее Величество одобрила Акт 2018 года о выходе из Евросоюза", - сказал Беркоу.
Ранее закон был одобрен как Палатой представителей, так и Палатой лордов парламента Великобритании.
- Напомним, в мае законопроект о Brexit не поддержал парламент Шотландии.
- Великобритания будет просить ЕС о дополнительном переходном периоде до 2023 года.
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