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Королева Британии подписала закон о Brexit


фото: REUTERS
Королева Великобритании Елизавета II подписала акт о выходе страны из Евросоюза

Об этом сообщил во время заседания Палаты представителей Великобритании спикер Джон Беркоу, передает Reuters.

"Я должен сообщить Палате, что согласно Акту о королевском согласии от 1967 года, Ее Величество одобрила Акт 2018 года о выходе из Евросоюза", - сказал Беркоу.

Ранее закон был одобрен как Палатой представителей, так и Палатой лордов парламента Великобритании.

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