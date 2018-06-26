Королева Британии подписала закон о Brexit

26 июня, 2018, 16:05

Королева Великобритании Елизавета II подписала акт о выходе страны из Евросоюза

Об этом сообщил во время заседания Палаты представителей Великобритании спикер Джон Беркоу, передает Reuters.

"Я должен сообщить Палате, что согласно Акту о королевском согласии от 1967 года, Ее Величество одобрила Акт 2018 года о выходе из Евросоюза", - сказал Беркоу.

Ранее закон был одобрен как Палатой представителей, так и Палатой лордов парламента Великобритании.