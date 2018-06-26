Христина Соловий и Мария Бурмака выступят на главной сцене Via Carpatia в Криворивне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Певицы являются хедлайнерами грандиозного концерта в рамках музыкального фестиваля Sounds of Carpatia, который начнется в 19:00 на главной сцене Форума возле музея Ивана Франко. В этот день хедлайнерами вечера будут также группа Motanka, Gypsy Lyre и Sun Groove.
В рамках дневной программы фестиваля 28 июня зрители смогут насладиться выступлениями Романа Коляды, и групп Adm:t, РояльКит Джалапита.
Впервые в этом высокогорном районе обустроили настолько большую и технологически мощную сцену, на которой в течение трех дней будет выступать целая плеяда украинских звезд. В течение фестивальной недели участников ждет насыщенная культурная, интеллектуальная и развлекательная программа. Фестиваль продлится до 30 июня.
- Напомним, 24 июня 2018 года в поселке Криворивня, что в 140 км от Ивано-Франковска состоялось торжественное открытие Международного форума "Via Carpatia", который продлится до 30 июня.
- По словам народного депутата Украины, главы Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Форум Via Carpatia – это "новый бренд развития Гуцульщины".
- Уже в первый день Форума 70 народных музыкантов установили рекорд, достойный книги Гиннеса.
- В понедельник, 25 июня, в поселке Криворивня проходил музейный день Международного Форума "Via Carpatia".
- Сегодня, в рамках первого международного Форума Восточной и Центральной Европы "Via Carpatia" стартует двухдневная Международная научно-экономическая конференция "Круг Винценза: будущее Карпат".
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