Гибель пчел на Днепропетровщине: в пробах обнаружили химическое вещество
Об этом сообщили Радио Свобода в главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области в ответе на запрос.
По данным ведомства, с жалобой на массовую гибель пчел обратились пятеро пасечников, два случая уже исследованы.
В Петропавловском районе в результате лабораторного исследования образцов погибших пчел и сельскохозяйственных культур обнаружено химическое вещество – лямбда-цигалотрин. Как пояснили в ведомстве, это действующее вещество входит в состав инсектицидов – химических препаратов для уничтожения вредных насекомых и является достаточно распространенной в Украине.
«Не все пострадавшие сделали лабораторные исследования, ведь они довольно дорогие. Один из пчеловодов заказал такой анализ и оплатил. Поэтому нельзя сказать, что это – причина гибели пчелосемей во всех случаях», – сказали в ведомстве.
Там также пояснили, что теперь результаты лабораторного исследования могут стать доказательством в суде.
В то же время в управлении проинформировали, что исследование образцов, отобранных в Криворожском районе, где произошла массовая гибель пчел, пока ничего не обнаружили.
Между тем на днях в Криничанским районе заявили о новом массовом море пчел, в результате которого погибло 450 пчелосемей.
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- Отметим, что в конце мая в Днепропетровской области началась массовая гибель пчел. Больше всего пострадали пасечники Криворожского района: там речь идет о гибели пчел около полутысячи, убытки оценивают в миллионы гривень. Кроме того, мор зафиксирован в Павлоградском, Петропавловском и Меживскому районах. Пчеловоды обвиняют близлежащие агропредприятия, которые, по их словам, обрабатывают поля высокотоксичными препаратами.
- Полиция открыла уголовные производства по статье 247 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства о защите растений).
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