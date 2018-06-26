Гибель пчел на Днепропетровщине: в пробах обнаружили химическое вещество

26 июня, 2018, 17:15

Лабораторные исследования выявили инсектицид в пробах погибших пчел на Днепропетровщине

Об этом сообщили Радио Свобода в главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области в ответе на запрос.

По данным ведомства, с жалобой на массовую гибель пчел обратились пятеро пасечников, два случая уже исследованы.

В Петропавловском районе в результате лабораторного исследования образцов погибших пчел и сельскохозяйственных культур обнаружено химическое вещество – лямбда-цигалотрин. Как пояснили в ведомстве, это действующее вещество входит в состав инсектицидов – химических препаратов для уничтожения вредных насекомых и является достаточно распространенной в Украине.

«Не все пострадавшие сделали лабораторные исследования, ведь они довольно дорогие. Один из пчеловодов заказал такой анализ и оплатил. Поэтому нельзя сказать, что это – причина гибели пчелосемей во всех случаях», – сказали в ведомстве.

Там также пояснили, что теперь результаты лабораторного исследования могут стать доказательством в суде.

В то же время в управлении проинформировали, что исследование образцов, отобранных в Криворожском районе, где произошла массовая гибель пчел, пока ничего не обнаружили.

Между тем на днях в Криничанским районе заявили о новом массовом море пчел, в результате которого погибло 450 пчелосемей.

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