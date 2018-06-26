Герман рассказала, почему Янукович тянул с подписанием соглашения с ЕС

26 июня, 2018, 13:23

Экс-советник Януковича Анна Герман утверждает, что решение о паузе в подписании Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС было принято, чтобы добиться лучших условий для Украины

Герман также добавила, что Янукович не собирался выезжать из Украины. В подтверждение этих слов привела телефонный разговор с экс-президентом, который якобы сказал ей: "Я, Анечка, не брошу Украину. Я еду, чтобы пообщаться с людьми на востоке Украины".

Герман также заявила, что не считает беглого президента предателем: "Я не считаю его предателем. Он все делал для необострения конфликта".

Известно, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС должно было быть подписано в ноябре 2013 года на саммите в Вильнюсе. Но за несколько дней до этого было обнародовано распоряжение тогдашнего премьер-министра Николая Азарова о том, что правительство приостанавливает процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это решение вызвало волну протестов в Украине, с которой, собственно, и начался Евромайдан.

Об этом она заявила во время допроса в Оболонском райсуде Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает "Укринформ".

"Ставя на паузу подписание Соглашения (об Ассоциации Украина - ЕС - ред.), он (Янукович - ред.) имел целью выторговать лучшие условия", - сказала Герман.

По ее словам, Янукович не был хорошим оратором, но был хорошим менеджером.

Герман также утверждает, что не знала о намерении Януковича уехать из Украины. "Я отказалась ехать в Крым, а на следующий день узнала, что президент покинул страну. Для меня это стало неожиданностью", - сказала экс-советник.