Футбол на крови: день 13

26 июня, 2018, 23:00

26 июня на чемпионате мира по футболу в России состоялось четыре матча

Украина требует от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москалькової просить президента России Владимира Путина немедленно помиловать незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сегодня уже официально попросил Путина помиловать Олега Сенцова, но у Путина отказали генсеку Совета Европы.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 326 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 3 украинских военных и 33 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий двое мирных жителей.

26 июня на чемпионате мира провели четыре матча группового раунда:

Австралия - Перу 0:2

Дания - Франция 0:0

Нигерия - Аргентина 1:2

Исландия - Хорватия 1:2