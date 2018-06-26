ЕС и США обсудили поддержку энергореформ в Украине
Об этом Шефчович сообщил в Twitter.
"Наши общие цели: усилить энергетическую безопасность в Европе с конкурентоспособным LNG, что играет важную роль, и поддержать энергетические реформы в Украине", - написал Шефчович по итогам встречи с Перри в Вашингтоне.
Вице-президент Еврокомиссии не уточнил других подробностей, однако отметил, что с нетерпением ожидает продолжения переговоров на следующем Совете ЕС-США по энергетике, который может состояться уже в июле.
На конференции Atlantic Council об энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе, где, в том числе, обсуждался проект российского газопровода "Северный поток-2", Шефчович отметил, что партнерство - это "modus operandi" ЕС-США в вопросах энергетической безопасности, которое хорошо работает, подтверждением чему являются такие проекты как Southern Gas Corridor, CESEC, LNG.
"Важно, чтобы партнеры и союзники всегда разговаривали друг с другом, прежде чем принимать эффективные решения", - подчеркнул Шефчович.
Pleasure to meet @SecretaryPerry again. Our shared objectives: to boost #energysecurity in Europe, w/competitive #LNG playing an important role, & to support #Ukraine's #energy reforms. Looking forward to continue during the next EU-US #Energy Council, hopefully in July. pic.twitter.com/BXBj3P5CLZ— Maroš Šefčovi (@MarosSefcovic) 25 июня 2018 г.
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