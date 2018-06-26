ЕС и США обсудили поддержку энергореформ в Украине

26 июня, 2018, 11:11

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович обсудил с министром энергетики США Риком Перри поддержку энергетических реформ в Украине

Об этом Шефчович сообщил в Twitter.

"Наши общие цели: усилить энергетическую безопасность в Европе с конкурентоспособным LNG, что играет важную роль, и поддержать энергетические реформы в Украине", - написал Шефчович по итогам встречи с Перри в Вашингтоне.

Вице-президент Еврокомиссии не уточнил других подробностей, однако отметил, что с нетерпением ожидает продолжения переговоров на следующем Совете ЕС-США по энергетике, который может состояться уже в июле.

На конференции Atlantic Council об энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе, где, в том числе, обсуждался проект российского газопровода "Северный поток-2", Шефчович отметил, что партнерство - это "modus operandi" ЕС-США в вопросах энергетической безопасности, которое хорошо работает, подтверждением чему являются такие проекты как Southern Gas Corridor, CESEC, LNG.

"Важно, чтобы партнеры и союзники всегда разговаривали друг с другом, прежде чем принимать эффективные решения", - подчеркнул Шефчович.