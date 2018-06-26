Electric GT показала первую гоночную Tesla Model S. Как ее "прокачали"
Видеоролик с машиной компания показала в Twitter.
And there she goes!— Electric GT Holdings (@EGTChampionship) 21 июня 2018 г.
The first race-ready #EPCSeries car has hit the track for the first time!
And @Circuitcat_cat has laid on a beautiful day for it!#AgeOfLight pic.twitter.com/MEljgVB3xr
Два года назад стало известно, что на базе электромобиля Tesla Model S разрабатывается гоночная серия. Сейчас компания Electric GT Holdings показала свою первую гоночную Model S P100DL в Барселоне; официальный анонс серии ожидается только в ноябре.
По словам разработчиков, машина EPCS V2.3 P100DL - это больше, чем стандартная P100D в режиме Ludicrous: гоночный вариант способен разгоняться до первой "сотни" за 2,1 секунды и развивать максимальную скорость до 250 километров в час.
Гоночная модель получила силовую установку в 778 лошадиных сил и 995 Нм крутящего момена; машина весит на 500 кг меньше стандартной версии и оборудована батареей емкостью 100 киловатт-часов - на одной зарядке электромобиль может проехать около 90 километров.
Гоночные Tesla Model S будут принимать участие в гоночной серии EPCS (Electric Production Car Series), которая была одобрена Международной федерацией автоспорта FIA еще в начале текущего года. Финальный этап гонок пройдет в Италии 27-28 октября 2019 года.
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