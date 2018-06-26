Для получения транша МВФ надо выполнить еще одно требование. Объяснение Нацбанка
Об этом заявил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире "5 канала".
Он отметил, что сейчас страна не стоит на пороге дефолта, поэтому у нее есть все возможности, чтобы взять на себя обязательства МВФ. Более того, Украина и сейчас выполняет их, в частности возвращает Фонду деньги.
"И НБУ, и Минфин надеется на то, что все же до конца 2018 года мы получим $1,9 млрд, которые Украина может по программе сотрудничества с МВФ получить именно в этом году", - подчеркнул Данилишин.
По его словам, миссия Фонда собирается провести мониторинг выполнения обязательств, для чего еще до осени должна приехать в Украину.
"Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным остался только ценовой вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов из Украины и экспертов из МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Соответственно была принята 278 постановление еще в прошлом году", - отметил Данилишин.
Он объяснил, что можно было бы создать и принять дорожную карту по реализации постановления, чтобы цены можно было бы повышать поэтапно.
"Поэтому я думаю, что до принятия соответствующих шагов будет взвешенная позиция со стороны правительства Украины, понимание ситуации со стороны экспертов МВФ, и мы придем к выработке тех позиций, которые в конце концов будут отвечать интересам Украины", - подытожил Данилишин.
- Министерство финансов Украины ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года.
- Сейчас идут переговоры с представителями фонда по выполнению остальных условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности, относительно тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
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