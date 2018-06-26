Daihatsu разработала компактный хэтчбек для женщин

26 июня, 2018, 20:25

В линейке фирмы Daihatsu появилась модель, созданная специально для женщин, компактный хэтчбек Daihatsu

В команду разработчиков этой модели для лучшего понимания специфики такого авто была приглашена группа женщин, информирует Автоцентр.

Внешний и внутренний дизайн выдержан в спокойном стиле. Выполненный в светлых тонах салон сделали максимально удобным и практичным с максимальной площадью остекления для лучшего обзора.

Длина пятидверного хэтчбека составляет всего 3395 мм, ширина - 1475 мм, а высота - 1530 мм (1540 мм в версии с полным приводом). Мини-моторчик потребляет в среднем 3,5 л/100 км.

Автомобиль создан исключительно для японского рынка. Ориентировочный план продаж на Daihatsu Miro Tocot - 3000 экземпляров в месяц.