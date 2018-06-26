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Чемпион объяснил, почему Ломаченко полез не в свою категорию


фото: BoxingScene
Потенциальный соперник Василия Ломаченко американец Майки Гарсия убежден, что украинец не достигнет успеха в больших весовых категориях

Об этом сообщает BoxingScene.

"Ломаченко талантливый боксер и двукратный олимпийский чемпион, но в бою с Линаресом я не увидел, чтобы он доминировал, как это было в меньших категориях. Я не верю, что он способен успешно сражаться в большей категории, чем 61,2 кг", - сказал Гарсия, который владеет титулом чемпиона мира в этом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Также американец считает, что до Линареса в Ломаченко не было ни одного достойного соперника.

"Кроме Линареса, в Ломаченко не было серьезных соперников. Я не могу ему отдать должное за избиение таких парней, как Джейсон Соса и Мигель Маррьяга. Так, он победил Гильермо Ригондо, но кубинец вообще из категории 55,3 кг", - рассуждает Гарсия.

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