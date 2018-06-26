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Благодаря свободной торговле с ЕС товарооборот Украины ежегодно растет на 30%, - Порошенко


фото: president.gov.ua
Зона свободной торговли с Евросоюзом обусловила годовой рост украинского товарооборота на 30%

Об этом сообщил в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

"Благодаря функционированию зоны свободной торговли Украина-ЕС наш товарооборот растет на 30% за год. Растут также инвестиции в украинскую экономику. Только за последний год более 100 заводов были построены нашими партнерами-инвесторами, созданы десятки тысяч новых рабочих мест", - написал президент.

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Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года. Одновременно завершил свое действие режим автономных торговых преференций ЕС для Украины, основанный 3 апреля 2014 г., в рамках которого в одностороннем порядке украинскому экспорту предоставлялся доступ к рынку ЕС на условиях углубленной и всеобъемлющей ЗСТ. С 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме.

1 февраля 2018 года Украина приобрела полноправное членство в Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения. Страны-участницы этой Конвенции могут использовать материалы и сырье друг друга без потери преференциального статуса происхождения. Таким образом, для производства товаров в Украине можно закупать сырье и комплектующие в странах-участницах Конвенции, с которыми Украина заключила соглашения о свободной торговле, а уже готовую продукцию экспортировать в другие страны-члены Конвенции.

  • Напомним, в 2017 году в течение первых 9 месяцев Украина экспортировала рекордные 46,2 тыс. тонн меда на $86,9 млн. Больше всего украинского меда (65%) закупили США (на $23,2 млн), Германия ($21,1 млн) и Польша ($12,3 млн).
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