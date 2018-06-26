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Без мелочи. С 1 июля в Украине будут действовать новые правила округления наличных

В Нацбанке напоминают о постепенной оптимизации монет мелких номиналов. Сумму в наличке будут округлять до 10 копеек

С 1 июля 2018 года предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление общих в чеке сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги), напомнил во время брифинга директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

Поэтому с июля из обращения постепенно будут исчезать 1, 2, 5 и 25 копеек.

В НБУ продолжат выпускать монеты номиналом 10 и 50 копеек.

Монеты 1, 2, 5 и 25 копеек и далее будут использоваться для расчетов, однако новых копеек этих номиналов в Монетном дворе не будут чеканить.

Национальный банк специально не будет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения Правления Национального банка.

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Округление будет применяться лишь в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами. Только в случае отсутствия монет указанных номиналов, и у покупателя, и у продавца будет применяться правило округления общей суммы покупки в чеке, отмечают в НБУ.

При этом, округление не будет осуществляться во время безналичных расчетов.

Округление коснется только общих сумм расчетов наличными в чеке и расчетов в акте о выдаче средств или другом документе, который оформляется при возврате денежных средств в случае возврата товара.

Округление будет происходить по таким математическим правилам:

1) сумма, заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

2) сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Вместе с тем, как отметил Зайвенко, новые правила округления сумм не повлияют на цены товаров и на показатели инфляции.

  • Напомним, новые монеты номиналом в 1 и 2 гривни ввели в обращение с 27 апреля.

  • В Нацбанке рассказали, сколько выпустили новых монет номиналом 1 и 2 грн

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