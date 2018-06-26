Американцы или украинцы: кто ест больше мороженого в год. Исследование

26 июня, 2018, 17:56

Объемы потребления мороженого в Украине выросли за последние годы, но украинцы съедают мороженого меньше, чем европейцы и американцы

Об этом на пресс-конференции сказал президент Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" Игорь Бартковский, сообщает Укринформ.

В 2015 году украинцы съели 80,6 тыс. тонн мороженого, в 2016 году - 85,9 тыс. тонн, а в 2017 году - 91,8 тыс. тонн.

Хотя объем производства мороженого растет, жители Украины потребляют мороженого меньше, чем представители стран Евросоюза и США.

"Статистика последних лет свидетельствует, что потребление мороженого на душу населения в Украине составляет 2,3 кг мороженого в год, в странах ЕС - 12,9 кг на человека, а в США - более 24 кг. Это можно объяснить низкой покупательной способностью, среди продуктов питания в украинцев мороженое не на первом месте", - отметил Бартковский.

В 2017 году в Украине произвели 96,8 тыс. тонн мороженого, что на 2,4% превышает объемы 2016 года. Мороженое из Украины экспортируется в 50 стран мира.