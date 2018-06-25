25 июня, 2018, 12:51

Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин на смерть сбил парня, который пьяным перебегал дорогу в неустановленном месте

Об этом Гришин написал на своей странице в Facebook.

"Вчера примерно в 21.50, возвращаясь домой из города Бердянск, вместе со своей семьей - мамой и дочкой - на трассе Симферополь - Харьков, не доезжая около 20 км до города Запорожье, под колеса моего автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - написал депутат.

По его словам, несмотря на то, что пострадавшего сразу же отвезли в областную больницу, медики не смогли спасти парня.

Как отметил Гришин, он добровольно прошел медицинские экспертизы, которые показали, что он был трезвым.

"Вместе с правоохранителями проводим все необходимые следственные действия. Имеем установить мотивацию действий погибшего и все обстоятельства этой трагедии, в результате которой могли пострадать и другие люди. Сделал все, что мог, чтобы спасти человека! Алкоголь губит людей. Просто ужасно", - добавил Гришин.