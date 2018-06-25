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Задержанные ФСБ украинские рыбаки отказались от еды, - адвокат


фото: novosti-n.org
Задержанные в начале мая российскими пограничниками вблизи оккупированного Крыма украинские рыбаки с судна ЯМК-0041 отказываются от еды

Об этом сообщил в Facebook крымский адвокат Эдем Семедляев.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности", - написал Семедляев.

По словам адвоката, четырех из задержанных граждан Украины - Отичка Геннадия Ивановича, Скрипника Руслана Валерьевича, Калиниченко Сергея Евгеньевича и Блока Олега Васильевича - допросили как свидетелей. Относительно капитана Навицкого россияне открыли дело по ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), его арестовали.

"26.05.2018 к нам обратились жены моряков, которые были в отчаянии и не знали, что делать и к кому обратиться. 01.06.2018 вместе с коллегой адвокатом Эмилем Курбединовым направились в Пограничное управление ФСБ в Балаклаве, где попытались встретиться с моряками и узнать об их состоянии, потому что на это время они уже около месяца находились в "плену". Однако нас не пропустили и не дали встретиться. После этого нами были поданы жалобы на горячую линию ФСБ, в Главное пограничное управление Крыма и военной прокуратуры. Также нами были направлены жалоба Севастопольского гарнизонного суда, жалоба в военную прокуратуру и в Следственный комитет заявление о преступлении. До настоящего времени ни на одну жалобу и заявление ответа нет", - написал Семедляев.

  • Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановки и досмотра судов, следующих в Украину.
  • 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
  • Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что российская оккупационная власть, задержав украинское рыболовецкое судно, нарушила нормы международного морского права. Чиновник также отметил, что российский корабль "Аметист, который задержал ЯМК-0041, не впервые преследовал украинских рыбаков.
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