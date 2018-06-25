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Итальянское правительство запретило спасать корабли с беженцами в водах Ливии


фото: REUTERS
Ультраправое правительство Италии отдало приказ не спасать беженцев, которые попали в беду в территориальных водах Ливии

Об этом сообщает  The Independent.

Чиновники заявили, что суда, перевозящие людей из Северной Африки в Европу, находятся в ливийских водах и, следовательно, за них ответственна Ливия.

Испанская спасательная группа Proactiva Open Arms рассказала, что ей специально приказано не помогать беженцам. Отмечается, что только за воскресенье спасатели получили 6 сигналов беды с судов с мигрантами.

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"Это правильно, что ливийские власти делает свое дело, как они делали это в течение нескольких дней без вмешательства и препятствование неправительственных организаций", - написал министр внутренних дел Сальвини в Twitter.
 

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