Итальянское правительство запретило спасать корабли с беженцами в водах Ливии
Об этом сообщает The Independent.
Чиновники заявили, что суда, перевозящие людей из Северной Африки в Европу, находятся в ливийских водах и, следовательно, за них ответственна Ливия.
Испанская спасательная группа Proactiva Open Arms рассказала, что ей специально приказано не помогать беженцам. Отмечается, что только за воскресенье спасатели получили 6 сигналов беды с судов с мигрантами.
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"Это правильно, что ливийские власти делает свое дело, как они делали это в течение нескольких дней без вмешательства и препятствование неправительственных организаций", - написал министр внутренних дел Сальвини в Twitter.
Altri 1.000 immigrati sui gommoni?— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 24, 2018
Giusto che intervengano Autorità Libiche, come stanno ben facendo da giorni, senza che le navi di Ong si intromettano e disturbino.
Sappiano questi “signori”, finanziati da Soros e compagnia bella, che i porti italiani sono e saranno chiusi.
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