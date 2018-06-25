Взрыв в центре Одессы полиция квалифицировала как покушение на убийство

25 июня, 2018, 10:05

Полиция Одесской области квалифицировала взрыв в центре города в ночь на 25 июня, во время которого пострадал мужчина, как покушение на убийство

Об этом сообщает пресс-служба полции Одесской области.

Как сообщалось, взрыв прогремел на улице Троицкой. По информации издания "Думская", в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Мужчины госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, которое было установлено в передней части авто.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия и принимают исчерпывающие меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.