Взрыв в центре Одессы полиция квалифицировала как покушение на убийство
Об этом сообщает пресс-служба полции Одесской области.
Как сообщалось, взрыв прогремел на улице Троицкой. По информации издания "Думская", в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Мужчины госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате действия специального устройства, которое было установлено в передней части авто.
Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев происшествия и принимают исчерпывающие меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.
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