Винник выступит на Atlas Weekend-2018 с рок-программой
Об этом сообщают организаторы на странице в Facеbook.
"Рекомендуем цветочным магазинам вблизи ВДНХ запастись цветами, ведь один из хедлайнеров Atlas Weekend 2018 - Олег Винник с эксклюзивной рок-программой", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Kyivstar и М1 представят с Олегом Виником эксклюзивный спецпроект. Певец выйдет на сцену с рок-программой.
Фестиваль Atlas Weekend продлится 6 дней: от 3 до 8 июля. В день, когда будет выступать Олег Винник, 3 июля, вход будет бесплатным.
Будет принимать фестиваль киевский экспоцентр ВДНХ. Первыми в качестве хедлайнеров были объявлены британские электронщики The Chemical Brothers. Кроме того, на фестиваль уже заявленные диджеи Lost Frequencies и Мартин Гарикс, британский певец Том Оделл, американская певица Лаура Перголицци, более известная под сценическим псевдонимом LP, британская рок-группа Placebo и многие другие. Билеты, как однодневные, так и полный абонемент, можно купить на сайте фестиваля.
- Напомним, украинский певец Олег Винник заявил, что если бы был миллиардером - то балотировался бы на пост президента Украины
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