Войска Путина в Беларуси будут встречать с цветами, - Грымчак

25 июня, 2018, 06:55

По мнению заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, последние почти 25 лет политики денационализации населения Республики Беларусь, которую по указанию Москвы целенаправленно проводил диктаторский режим Александра Лукашенко, привели по полного исчезновения самоидентификации современных белорусов

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV, комментируя заявление белорусского президента об угрозе того, что возглавляемая им страна рискует оказаться в составе "какого-либо государства".

"У них (в Беларуси, - ред.) Людей, которые знают белорусский язык и пользуются им, и сами себе понимают, что они белорусы, их там, по-моему, менее 4%. Господин Лукашенко, пойдя по пути советскому, он за эти года убил то, что называется Беларусью, самоидентификацию людей. Это серьезная опасность. Российские танки в Беларуси могут встречать цветами ", - отметил политик.

Еще одной угрозой, которая может привести окончательную потерю этим государством собственного суверенитета, является полная зависимость ее экономики от Москвы.

Что касается того, насколько лично Лукашенко контролирует ситуацию в стране, то, как отметил Грымчак, "сегодня (россияне, - ред.) могут по Беларуси ядерное оружие возить, а господин Лукашенко об этом будет не знать".

Вместе с тем, добавил замминистра, окончательное поглощение Беларуси страной-агрессором может произойти уже после смерти диктатора.