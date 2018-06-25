Войска Путина в Беларуси будут встречать с цветами, - Грымчак
Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV, комментируя заявление белорусского президента об угрозе того, что возглавляемая им страна рискует оказаться в составе "какого-либо государства".
"У них (в Беларуси, - ред.) Людей, которые знают белорусский язык и пользуются им, и сами себе понимают, что они белорусы, их там, по-моему, менее 4%. Господин Лукашенко, пойдя по пути советскому, он за эти года убил то, что называется Беларусью, самоидентификацию людей. Это серьезная опасность. Российские танки в Беларуси могут встречать цветами ", - отметил политик.
Еще одной угрозой, которая может привести окончательную потерю этим государством собственного суверенитета, является полная зависимость ее экономики от Москвы.
Что касается того, насколько лично Лукашенко контролирует ситуацию в стране, то, как отметил Грымчак, "сегодня (россияне, - ред.) могут по Беларуси ядерное оружие возить, а господин Лукашенко об этом будет не знать".
Вместе с тем, добавил замминистра, окончательное поглощение Беларуси страной-агрессором может произойти уже после смерти диктатора.
- 22 июня 2018 Лукашенко во время посещения своего родного Шкловского района Могилевской области (оппоненты за глаза называют политика "Сашей Шкловским"), допустил потерю независимости и вхождение в состав "какого-либо государства" в случае невозможности преодоления нынешнего острого кризиса в сельском хозяйстве стране.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве