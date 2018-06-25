Власти Сингапура рассказали, сколько потратили на встречу Трампа и Ким Чен Ына

25 июня, 2018, 09:02

Власти Сингапура опубликовали информацию о расходах на организацию встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, которая произошла 12 июня

Как сообщает агентство Reuters, по данным Министерства иностранных дел Сингапура, власть потратила $12 млн.

Призыв обнародовать официальные данные прогремел после того, как премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун некоторое время назад выразил мнение, что сумма затрат составила около 20 млн сингапурских долларов ($14,7 млн). Эти цифры вызвали критику со стороны общественности, в первую очередь в социальных сетях.

Приводя официальные данные о расходах, Министерство иностранных дел Сингапура пояснило, что основная часть средств была потрачена на обеспечение безопасности обоих лидеров. Более подробных данных министерство не сообщило.