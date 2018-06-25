Власти Сингапура рассказали, сколько потратили на встречу Трампа и Ким Чен Ына
25 июня, 2018, 09:02
Власти Сингапура опубликовали информацию о расходах на организацию встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, которая произошла 12 июня
Как сообщает агентство Reuters, по данным Министерства иностранных дел Сингапура, власть потратила $12 млн.
Призыв обнародовать официальные данные прогремел после того, как премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун некоторое время назад выразил мнение, что сумма затрат составила около 20 млн сингапурских долларов ($14,7 млн). Эти цифры вызвали критику со стороны общественности, в первую очередь в социальных сетях.
Приводя официальные данные о расходах, Министерство иностранных дел Сингапура пояснило, что основная часть средств была потрачена на обеспечение безопасности обоих лидеров. Более подробных данных министерство не сообщило.
- Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре в 4-м часу утра по киевскому времени. После этого они перешли к переговорам тет-а-тет. Затем стало известно, что они подписали "исторический документ", содержание которого пока держат в тайне.
- Впоследствии появился текст совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам их саммита в Сингапуре.
- Уже после переговоров Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы и что он получил заверения от Ким Чен Ына, что ядерное оружие будет уничтожено.
- Американский государственный секретарь Майк Помпео отметил, что основной этап разоружения Северной Кореи должен состояться до конца 2020 года.
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