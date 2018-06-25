Венгрия будет добиваться официального статуса венгерского языка в Украине, - Сийярто
Об этом заявил в интервью "Европейской правде" министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Есть фундаментальный принцип, от которого мы выходим: по международному праву, уже предоставлены меньшинствам права не могут уменьшаться. И если к этому наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяла определять язык этого меньшинства официальным, а новый закон поднимет эту планку до 33%, конечно же, мы будем опираться ", - сказал Сийярто.
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Венгерский министр также выразил впечатление, что война с Россией отражается на отношениях с Венгрией.
"Мы понимаем, что у вас есть проблемы в отношениях с Россией. Понимаем, что ваше правительство и президент хотят снизить российское влияние, которое идет в том числе через российские школы. Но у меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? мы хотим убраться оттуда! Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае - это "сопутствующие разрушения", так ли это и планировалось - ваши действия отражаются на нас " - сказал дипломат.
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При этом Сийярто возразил упреки о действиях Венгрии в пользу России.
"Нам известно о некоей" мягкой дипломатии ", когда преднамеренно распространяли слухи, мол, мы действуем под влиянием России. А это - просто ложь! Мы - независимое государство, и нас не волнует, что думает Россия о нашей политике в отношении меньшинств . мы знаем одно: на Закарпатье венгры, из них - около 150 тыс., и мы стремимся защищать их права. и мы, в случае необходимости, защищать их от любого - от США, от России, от Новой Зеландии, от кого угодно. Мне не нужна ни Россия, ни Украина, ни любая другая страна, чтобы определить нашу стратегию касательно венгроязычной меньшины. Мы достаточно взрослые, чтобы принимать решения самостоятельно. Венгрия - не пророссийская и не проамериканская. Она - провенгерская. Наша политика определяет: Венгрия - прежде всего, "Hungary first". Конечно же, некоторые наши решения больше нравятся одном государстве, другие - другой . Но я никогда не оцениваю наши решения глазами другого государства. Меня просто не волнует, как они воспринимаются ", - сказал глава МИД Венгрии.
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- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который раскритиковали Венгрия и Румыния за статьи об образовании на государственном языке. МИД Венгрии грозил заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС через новый закон.
- МИД Украины направил закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианской комиссии и объяснил, как новый образовательный закон расширит права нацменьшинств. Эксперты Совета Европы положительно оценили образовательный закон Украины.
- Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии по украинскому образовательному закону. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации. Венецианская комиссия пришла к выводу, что права венгроязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, что устанавливает язык обучения.
- Венгрия применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- В Венгрии еще не определились, будут выступать против признания Украины страной-аспирантом во время саммита НАТО.
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