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В США разработали быстрый метод синтеза ДНК

Ученые из Института биоэнергетики в Беркли (США) разработали быстрый, точный и доступный метод синтеза ДНК, что значительно ускорит темпы медицинских и биохимических открытий

Традиционный метод создания ДНК за последние четыре десятилетия не изменился, и предусматривает присоединение четырех типов строительных блоков, сообщается на сайте института.

Но такая цепь ограничена только 200 химическими основами. Для создания небольшого гена может понадобиться несколько недель и примерно $300.

Новый подход заключается в использовании фермента, содержащегося в клетках иммунной системы. Вместо копирования ДНК с помощью полимеразы, он добавляет четыре основных вида нуклеотидов к существующей ДНК.

Таким образом можно добиться результата в 200 основ за минуту и ДНК длиной до нескольких тысяч основ. При этом число ошибок сводится к минимуму.

Такой метод синтеза ДНК пока еще не готов к использованию. Его точность составляет 98%, в то время как традиционные методы показывают результат 99,5%. Если ученые улучшат свою технологию, то на синтез сложного гена понадобится всего несколько часов.

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