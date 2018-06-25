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В праздничные дни в Украине ожидаются дожди

В ближайшие дни в Украине ожидается потепление за исключением западной части страны, а в выходные ожидаются дожди

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Над западной частью Украины остается прохладная и влажная погода.Очевидно это не будут тотальные дожди, которые будут идти от понедельника до воскресенья, но все же доминирующей там будет влажная воздушная масса с вторичными атмосферными фронтами и дожди будут колебаться от небольших до умеренных и температура воздуха, хотя днем и будет повышаться, ночи, вечера и утренники будут оставаться прохладными. На высокогорье Карпат будет +3...+6°C. На остальной территории Украины постепенно начнется потепление, даже к жаре. В течение вторника, среды, четверга температура будет подниматься от +24...+27°C до +27...+32°C. в Течение недели в Украину также будет подниматься влажный облачный дождливый массив, поэтому уже в выходные ожидаются дожди, которые, возможно, будут переходить в сильные ливни, вероятны град и шквалистое усиление ветра. Погода будет очень сложной", - сказала метеоролог.

В Киеве 26 июня ожидается комфортная погода без существенных осадков, температура будет колебаться в пределах +25°C. Начиная со среды и на выходные увеличивается вероятность дождей и даже ливней. Они будут периодическими, локальными, вместе с ними ожидаются колебания атмосферного давления и изменение температуры воздуха - в ливнях она может внезапно понижаться от +29 до +21°C.

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