В ПАСЕ избрали нового президента

25 июня, 2018, 14:16

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стала женщина

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В результате эту должность возглавила член делегации, депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Она заменила Микеле Николетти, который ушел в отставку, потому что его не переизбрали в Италии.

Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым швейцарским представителем с 1949 года. Она также является четвертой женщиной, занимающей эту должность.

В своей вступительной речи она напомнила, что ценности Совета Европы, более чем когда-либо, необходимо продвигать и воплощать на европейском континенте и за его пределами.

"Рост экстремизма, насилия и репрессий в условиях очень напряженной ситуации с миграцией и безопасностью требуют от нас неустанного подтверждения громкости и ясности того, что нас объединяет", - подчеркнула Паскье.

Она отметила, что права человека, демократия и верховенство права должны положить конец страданиям, эксплуатации и бедности.