В ПАСЕ избрали нового президента
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт ведомства.
В результате эту должность возглавила член делегации, депутат ПАСЕ от Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Она заменила Микеле Николетти, который ушел в отставку, потому что его не переизбрали в Италии.
Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым швейцарским представителем с 1949 года. Она также является четвертой женщиной, занимающей эту должность.
В своей вступительной речи она напомнила, что ценности Совета Европы, более чем когда-либо, необходимо продвигать и воплощать на европейском континенте и за его пределами.
"Рост экстремизма, насилия и репрессий в условиях очень напряженной ситуации с миграцией и безопасностью требуют от нас неустанного подтверждения громкости и ясности того, что нас объединяет", - подчеркнула Паскье.
Она отметила, что права человека, демократия и верховенство права должны положить конец страданиям, эксплуатации и бедности.
- 22 января в Страсбурге назвали нового главу ПАСЕ, которым стал итальянец Микеле Николетти. В своем первом выступлении он заявил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".
- 6 октября 2017 года тогдашний президент ПАСЕ Педро Аграмунт ушел в отставку из-за скандала, связанного с его поездкой в Сирию на российском самолете.
- Тем временем глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что новый глава ПАСЕ хочет вернуть делегацию России, но действует не как Аграмунт.
- 13 декабря стало известно, что российская делегация в 2018 году не вернется в Парламентскую ассамблею Европы.
- Впоследствии 20 европейский стран подписали декларацию "В защиту ценностей и авторитета Совета Европы" против возвращения делегации России в ПАСЕ.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве