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В Нигерии фермеры подрались с пастухами: 86 погибших, 50 сожженных домов


фото: REUTERS
В центральной части Нигерии после столкновения между фермерами и пастухами погибли по меньшей мере 86 человек

Об этом сообщила полиция нигерийского штата Плато, передает ВВС.

По данным СМИ, бойня началась еще в четверг, 21 июня, когда фермеры этноса Бером атаковали пастухов Фулани, убив пятерых из них. Атака в ответ в субботу привела к увеличению смертей.

Государственный полицейский комиссар Унди Ади заявил, что в соседних селах было убито 86 человек, шестеро получили травмы. Также полицейский сообщил, что было сожжено 50 домов, 15 мотоциклов и 2 трактора. На время расследования в трех частях штата ввели комендантский час.

В местности, где произошла драка, уже десять лет продолжается насильственное противостояние между этническими группами, которые конкурируют за землю. В центральном регионе Нигерии поселились фермерские общины, а кочевники-пастухи часто вступают с ними в конфликт за доступ к земле и пастбищ. Эти столкновения переросли в межэтническую войну, в результате которой только за последний год были убиты тысячи людей.

Этот регион, с мусульманским севером и христианским югом, склонен к религиозной напряженности. Пастухи - это этнические Фулани и преимущественно мусульмане, тогда как крестьяне-фермеры в основном христиане.

Фулани или Фульбе - скотарський полукочевой народ, рассеянный большими или меньшими группами почти во всех странах Западной и Центральной Африки в полосе субсахарських саван. В Нигерии некоторые из них продолжают жить как кочующие пастухи, а другие переезжают в города. Кочевые группы проводят большую часть своей жизни в зарослях. Они пасут своих животных на больших территориях, часто сталкиваясь с оседлыми общинами фермеров.

Президент Нигерии неоднократно заявлял, что обострение конфликта связано с увеличением количества оружия из Ливии. Также звучат обвинения в адрес сил безопасности страны, которые заняты борьбой с исламистским террористическим группировкам Боко Харам на севере и боевиками на богатом нефтью юге.

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