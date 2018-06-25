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В Киеве вырастут тарифы на воду

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), установила для "Киевводоканала" новые тарифы на воду

Об этом сообщает пресс-центр Киевского городского совета.

В ведомстве отметили, что во время заседания НКРЕКП решили внести изменения в ее постановления от 16 июня 2016 года № 1141 об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведения на 2018 год.

Также изменения внесли в постановление от 26 ноября 2015 года № 2868 об установлении тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год.

Таким образом, НКРЕКП установило на 2018 год для "Киевводоканала" следующие тарифы:

  • тариф на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Киева в размере 15,78 грн (в т. ч. НДС 2,63 грн) за 1 куб. м, из них:

- 8,292 грн (в т. ч. НДС 1,382 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 7,488 грн (в т. ч. НДС 1,248 грн) за 1 куб. м водоотведения;

  • тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) в размере 16,716 грн (в т. ч. НДС 2,786 грн), из них:

- 8,784 грн (в т. ч. НДС 1,464 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
- 7,932 грн (в т. ч. НДС 1,322 грн) за 1 куб. м водоотведения.

"Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем их опубликования в официальном печатном издании – газете "Урядовый курьер", - подытожили в ведомстве.

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