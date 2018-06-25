В Германии задержали экс-телохранителя бен Ладена

25 июня, 2018, 21:50

В немецком городе Бохум задержали бывшего охранника убитого главаря террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена

41-летний Сами А. живет в Бохуме с 1997 года и получает государственную помощь, сообщает Der Westen.

Его задержали, когда Сами в очередной раз пришел в полицию, чтобы получить отметку для получения помощи. По предварительным данным, экс-телохранитель Усамы бен Ладена может быть депортирован из Германии.

Ранее стало известно, что выходец из Туниса Сами А. в 1997 году въехал в Германию по студенческой визе. Он получал социальную помощь в размере $1,4 тыс. в месяц.

По неофициальным данным, в 2000 году он обучался в одном из лагерей Усамы бен Ладена. В 2005 году в суде в Дюссельдорфе свидетель показал, что Сами А. работал на бен Ладена.