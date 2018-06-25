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В Европе нет места расизму и насилию, - посольство США о нападении на лагерь цыган


фото: REUTERS
Посольство США в столице Украины осудило нападение на лагерь цыган во Львовской области

Об этом сообщает пресс-центр американского посольства в Киеве в своем аккаунте в Twitter.

"Шокированные нападением на лагерь цыган в Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности. В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму и насилию", - отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб человек 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.

В нападении на цыганский табор подозревают участников группировки "Трезвая и зла молодежь" - это незарегистрированного группировки, использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

Впоследствии выяснилось, что среди задержанных за нападение на лагерь цыган в Львовской области были 10 учеников трех львовских школ.

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