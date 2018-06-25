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В эти дни в 1941 году органами НКВД было уничтожено тысячи украинцев

Списки с резолюцией "Расстрел ка врагов народа". Дата - 27.06.1941
В конце июня 1941 года по распоряжению руководства СССР и советских карательных органов в Украине отступающие силы оккупантов целенаправленно уничтожали заключенных по политическим статьям в тюрьмах Галичины. Речь идет о нескольких тысяч человек

Информацию об этом напоминают на одной из исторических просветительских страниц в Facebook.

В тюрьмах Львовщины по состоянию на 22 июня 1941 года, то есть в день официального начала войны Третьего Рейха с Советским союзом, находилось 5 424 узников.

Их массовый расстрел и депортация предусматривались приказом № 2445/М наркома государственной безопасности Меркулова от 23 июня 1941 года и приказом начальника управления тюрем НКВД УССР капитана госбезопасности Филиппова от 23 июня 1941 года.

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В первом документе документе говорилось про срочный учет всех заключенных в тюрьмах и распределении их на две категории: на тех, которые подлежат депортации в концлагеря ГУЛАГа, и тех, кого следует расстрелять.

Во Львовской области было расстреляно 4 140 заключенных.

Происходило также и уничтожение эвакуированных заключенных в пересильних тюрьмах Умани, Киева и Харькова. Эти города были так называемыми промежуточными пунктами этапирование, где происходило перемешивание заключенных, чтобы избежать восстаний и массовых побегов во время депортации.

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"Отдельного упоминания заслуживает Залищицкая трагедия на Тернопольщине, когда из тактических соображений был разрушен железнодорожный мост через Днестр, а с обеих сторон поступили два эшелона по 7 вагонов с заключенными (14 вагонов каждый по 50-70 арестованными). НКВД решил проблему быстро: вагоны облили горючим, подожгли и сбросили в реку. Берега Днестра здесь очень высокие и крутые - никто не выжил!, - говорится в сообщении.

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