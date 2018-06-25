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В центре Одессы произошел взрыв, пострадал руководитель охранной фирмы, - СМИ


фото: Думская
Ночью с 24 на 25 июня в центре Одессы произошел взрыв, пострадал один человек

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Взрыв произошел на пересечении Троицкой и Александровского проспекта.

Как отмечают очевидцы, взрывчатку, скорее всего, заложили под днище припаркованоо авто с ирландскими номерами.

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На месте происшествия работали полицейские и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва.

По информации издания, в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.

Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство.

Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног. Его охрана не пострадала.

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Источник в полиции также отметил, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направлен, ведь в машине, под которую заложили взрывчатку, осталось целое стекло и почти не пострадал подкапотное пространство.

Также, правоохранители отмечают, что взрывчатка в действие привело дистанционно.

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