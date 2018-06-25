В центре Одессы произошел взрыв, пострадал руководитель охранной фирмы, - СМИ
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Взрыв произошел на пересечении Троицкой и Александровского проспекта.
Как отмечают очевидцы, взрывчатку, скорее всего, заложили под днище припаркованоо авто с ирландскими номерами.
На месте происшествия работали полицейские и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва.
По информации издания, в результате взрыва пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.
Очевидцы рассказали, что Бабенко приехал домой с охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство.
Предварительно, директор охранной фирмы получил ранения ног. Его охрана не пострадала.
Источник в полиции также отметил, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направлен, ведь в машине, под которую заложили взрывчатку, осталось целое стекло и почти не пострадал подкапотное пространство.
Также, правоохранители отмечают, что взрывчатка в действие привело дистанционно.
Читайте также
-
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
Читайте также
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-